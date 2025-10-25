Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Loca satışı' açıklaması geldi

Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Loca satışı' açıklaması geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan dolandırıcılık uyarısı: &#039;Loca satışı&#039; açıklaması geldi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bordo-mavililer, kulüp adına bireysel aramalalar üzerinden hiçbir şekilde para talep edilmediğini vurgularken, taraftarlarına loca dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, kulüp veya yönetim kurulu üyeleri adına loca satışı gerçekleştirmek amacıyla taraftarların telefonla arandığı ve para talep edildiği yönünde bilgilerin taraflarına ulaştığı belirtildi.

Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Loca satışı' açıklaması geldi - 1. Resim

"KESİNLİKLE İTİBAR EDİLMESİN"

Karadeniz kulübünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Önemle vurgulamak isteriz ki telefon yoluyla veya bireysel aramalar üzerinden hiçbir şekilde loca satışı yapılmamaktadır. Bu nedenle kulübümüz adına yapıldığı iddia edilen her türlü telefon aramasına, mesajlaşmaya veya para talebine kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica eder, taraftarlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını hatırlatırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Modi, Netanyahu ile el ele soykırıma imza attı! 'Gazze’yi bombalayan sistemleri üretiyor'Üç ilde suç örgütlerine büyük darbe! 62 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rafa Silva sorusu cevap buldu: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - SporMerak edilen Rafa Silva sorusu cevap bulduGalatasaray'dan TBF'ye atama tepkisi: Hakemi değiştirin! - SporGalatasaray'dan TBF'ye 'atama' isyanı: Hakemi değiştirin!Aylardır kulüpsüz olan Hakim Ziyech'in yeni adresi açıklandı: Resmi imzayı attı - SporÜlke ülke geziyor! Kulüpsüz kalan yıldızın yeni takımıMourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı - SporMourinho'dan çok konuşulacak F.Bahçe itirafıPerformansıyla tartışılan Icardi ile ilgili olay iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu - SporIcardi'nin yeni adresini duyurdularKavukcu'dan Icardi ve Barış Alper açıklaması: İkisini de bırakmayız - SporKavukcu'dan Icardi ve Barış Alper sözleri
Sonraki Haber Yükleniyor...