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Yolun karşısına geçecekti! Küçük çocuk arabanın altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğuna, ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yola savrulan kız güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında cadde üzerinde koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 15 yaşındaki Şimay Kavraz isimli kız çocuğuna ticari araç çarptı.

İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi olmadığı tedavisi olmadığı öğrenilirken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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