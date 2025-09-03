Yük boşalttığı sırada devrildi! Kamyon sürücüsünü kurtarmaya arkadaşlarının çabası yetmedi

Hatay'ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde Serdar Akgül idaresindeki kamyon, damperindeki yükü boşalttığı sırada devrildi. Bulunduğu yöne devrilen aracın altında kalan sürücü Akgül'ün yardımına koşan mesai arkadaşları kamyonun camını kırmaya çalıştı.

O anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla araç altında kalan sürücüyü kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.