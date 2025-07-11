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Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Uyuşturucu, Operasyon, Gözaltı, Kayseri, Narkotik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şehit İbrahim Birol-11 Operasyonu düzenlendi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi bulunan şüpheliler, 3 ay teknik ve fiziki takibe alındı.

33 ADRESE BASKIN YAPILDI

Şehit İbrahim Birol-11 Operasyonunda  33 adrese, 99 ekip ve 300 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ZEHİR TACİRİ GÖZALTINDA

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 17 zanlı gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Narkotik dedektör köpeği ETA'nın da katıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 29 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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