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Sivas'ta firari casus yakayı ele verdi! Cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta ""devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak silahlı terör suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda bir kişi yakalandı.

Sivas'ta firari casus yakayı ele verdi! Cezaevine gönderildi - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K., işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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