10 ayrı dosyadan 41 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kızının evinde yakalandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mersin'de hakkında 10 farklı dosyadan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, kızının evinde yakalandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.A., cezaevine gönderildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, "Sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan aranan M.A'nın, 10 ayrı dosyadan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince takip edilen firari hükümlünün, kızının evinde saklandığı tespit edildi.Ekipler, M.A.'yı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü M.A., cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş