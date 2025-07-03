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10 ayrı dosyadan 41 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kızının evinde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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10 ayrı dosyadan 41 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kızının evinde yakalandı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de hakkında 10 farklı dosyadan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, kızının evinde yakalandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.A., cezaevine gönderildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, "Sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan aranan M.A'nın, 10 ayrı dosyadan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince takip edilen firari hükümlünün, kızının evinde saklandığı tespit edildi.Ekipler, M.A.'yı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü M.A., cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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