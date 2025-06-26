30 ayrı dosya ve 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Batman'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2025 09:58 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 10:01 - Güncelleme:

Batman'da "dolandırıcılık" suçundan 30 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan ve toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla bir yıldır aranan firari, jandarma tarafından yakalandı. H.K. adlı zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 30 dosyadan aranma kaydı bulunan ve bir yıldır firari olarak aranan H.K., 2 aylık takip sonucunda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İlgili Haber Batman'da acı olay! Arkadaşı ile güreşen çocuk kalp krizinden öldü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş