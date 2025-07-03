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Şırnak'tan Mersin'e tatile gelen avukatın acı sonu! Ailesi ihbar etti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Avukat, Boğulma, Silifke, Mersin, Şırnak, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'e tatile gelen avukat Pırşenk Bartan, gece saatlerinde girdiği denizde boğularak can verdi. Kadının kimliği ailesinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Acı olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tatil için Şırnak'tan Mersin'e gelen ve avukat olduğu öğrenilen Pırşenk Bartan (46), gece saat 23.00 sıralarında denize girdi.

Çevredeki vatandaşlar kadının gözden kaybolduğunu görünce durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kadının cansız bedenine ulaştı.

Şırnak'tan Mersin'e tatile gelen avukatın acı sonu! Ailesi ihbar etti... - 1. Resim

AİLESİ HABER VERİNCE KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kıyıya çıkartılan Bartan'ın cansız bedeni, Silifke Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kadının kimliği ise gece yarısı ailesinin haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktı.

Hastanedeki işlemlerin ardından cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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