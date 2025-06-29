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Sivas kabusu yaşıyor! İnsanlar diken üstünde, son kurban Uğur Uymaz oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas kabusu yaşıyor! İnsanlar diken üstünde, son kurban Uğur Uymaz oldu
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı artıyor. Son vefat haberi az önce geldi. Vücuduna 4 gün önce kene yapışan 30 yaşındaki Uğur Uymaz tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

 Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha canından oldu. 

FENALAŞIP HASTANELİK OLDU

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı. Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI, KURTARILAMADI

Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 10'u geçti. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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