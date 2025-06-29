Sivas kabusu yaşıyor! İnsanlar diken üstünde, son kurban Uğur Uymaz oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Haziran 2025 10:06 - Güncelleme: 29 Haziran 2025 10:19 - Güncelleme:

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Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı artıyor. Son vefat haberi az önce geldi. Vücuduna 4 gün önce kene yapışan 30 yaşındaki Uğur Uymaz tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha canından oldu. İlgili Haber Kene tehlikesine büyüyor... Pikniğe giderken bunlara dikkat! FENALAŞIP HASTANELİK OLDU Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı. Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. İlgili Haber Kayseri, Sivas, Tokat, Elazığ, Çorum, Gümüşhane... Kene kabusu can almaya devam ediyor YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI, KURTARILAMADI Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 10'u geçti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş