Zeytinburnu'nda polise silahlı saldırı! Ateş açan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul Zeytinburnu'nda ihbar üzerine bir adrese giden polis ekiplerine kapıyı açan şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Polislerin karşılık vermesi üzerine bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hastaneye kaldırılırken, evde bulunan bir kişi daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada tabanca ve mermiler ele geçirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Zeytinburnu’nda ihbar sonrasında bir eve giden polis ekiplerine silahla ateş eden şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye sevk edilirken, olayda bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 civarında İstanbul Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 2. Bağ Yolu Sokak'ta yaşandı. Öne sürülene göre Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri, ihbar sonrasında sokaktaki bir eve gitti. Ekipler, adresteki şahıslara kendilerini tanıtıp kapıyı açmalarını söyledi. Şahıslar kapıyı açmazken bir süre sonra şüphelilerden biri kapıyı açıp silahla polis ekiplerine ateş etti.

Zeytinburnunda polise silahlı saldırı! Ateş açan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

BACAĞINDAN VURDULAR

Ekipler, açılan ateşe cevap verirken ateş açan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında ambulansa hastaneye sevk edildi. Olay sonrası sokakta polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik tedbiri alındı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Evde gerçekleştirilen incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile mermiler ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından olayla alakalı inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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