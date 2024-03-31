HÜDAPAR Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş kimdir? Mustafa Yetiş kaç yaşında ve nereli?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
HÜDAPAR, Adıyaman Belediye Başkan adaylığı için Mustafa Yetiş'i açıkladı. Peki, Hür Dava Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş kimdir? Mustafa Yetiş kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...
31 Mart'ta yapılacak seçimlerde büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları sorgulanıyor. Vatandaşlar 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. HÜDAPAR, Adıyaman Belediye başkan adaylığı için Mustafa Yetiş'i duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, Hür Dava Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...
MUSTAFA YETİŞ KİMDİR?
HÜDAPAR Adıyaman adayı Mustafa Yetiş üniversite yüksekokul mezunudur. Kendisiyle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır.
HÜDA PAR, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Yetiş'i belirledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi