HÜDAPAR Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş kimdir? Mustafa Yetiş kaç yaşında ve nereli?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 16:19 - Güncelleme: 31 Mart 2024 16:31 - Güncelleme:

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HÜDAPAR, Adıyaman Belediye Başkan adaylığı için Mustafa Yetiş'i açıkladı. Peki, Hür Dava Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş kimdir? Mustafa Yetiş kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...