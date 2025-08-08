10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Acı gerçek mahkemede ortaya çıktı: Eve gitmemek için yalvarıyormuş

Olay ABD’nin Arizona eyaleti yakınlarındaki Holbrook’ta 27 Temmuz’da yaşandı. Yol kenarında hareketsiz halde yatan kız çocuğunu gören sürücüler, polisi harekete geçirdi.

AYAK TIRNAKLARINDAN BAZILARI ÇEKİLMİŞTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede baygın halde olduğu bildirilen çocuk, acil şekilde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan 10 yaşındaki çocuğun vücudunda morluklar olduğu, ağır yaralar aldığı ve ayak tırnaklarından bazılarının olmadığı bildirildi. Talihiz çocuk 3 günlük hayat mücadelesinin ardından hastanede kimsesiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Kimlik tespitinin ardından 10 yaşındaki çocuğun Rebekah Baptiste olduğu bildirilirken babası ve onun kız arkadaşıyla yaşadığı kaydedildi.

BABASI VE KIZ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olaya ilişin başlatılan soruşturma kapsamında 32 yaşındaki baba Richard Daniel Baptiste ve 29 yaşındaki kız arkadaşı Anicia Woods, birinci derece cinayet, adam kaçırma ve üç ayrı çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Çocuk istismarı suçlamalarından ikisi, Rebekah'nın küçük erkek kardeşlerine yönelik iddia edilen istismarla bağlantılıydı.

''EVE GİTMEMEK İÇİN YALVARIYORLARDI''

Geçtiğimiz pazartesi günü görülen ilk duruşmada kızın okulundan bir yetkili, devletin onu korumak için daha fazla şey yapabileceğini vurgulayarak, çocukların okul çıkışı eve gitmemek için yalvardıklarını söyledi.

Otopsi raporuna göre ölümün bir iç kanama sebebiyle gerçekleştiği belirtilirken çocuğun başından ayak parmaklarına kadar birçok yerinde morluk olduğu bildirildi.

Küçük kızın okulu Kasım 2023 ile 2025 Ocak ayı arasında Arizona Çocuk Güvenliği Departmanı'nı (DCS) 12 kez aradığını açıkladı. Ancak DCS bu iddiayı yalanladı. Okulun öğrenci hizmetleri müdürü Natalia Mariscal, öğrencilerin de çok kez Rebekah ile ilgili endişe duyduklarını belirten ifadeler kullandıklarını belirtti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.