Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 22 yaşındaki genç kızın feci ölümü! Yapılan enjeksiyon sonu oldu

22 yaşındaki genç kızın feci ölümü! Yapılan enjeksiyon sonu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
22 yaşındaki genç kızın feci ölümü! Yapılan enjeksiyon sonu oldu
Yaş, Ölüm, Alerjik Reaksiyon, Brezilya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Rio du Sul kentindeki bir hastanede ilaçlı tomografi çektiren 22 yaşındaki Leticia Paul, anaflaktik şok geçirerek hayatını kaybetti. Şokun tarama öncesinde vücuda enjekte edilen sıvıdan kaynaklandığı tespit edildi. 

Olay Brezilya’daki Alto Valle Bölge Hastanesi'nde yaşandı. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Paul, ilaçlı tomografi sırasında alerjik reaksiyon geçirmesi sonucu entübe edildi. 

VÜCUDA ENJEKTE EDİLEN SIVIDAN KAYNAKLANIYOR

24 saatten kısa bir süre içinde hayatını kaybeden genç kızın geçirdiği şokun tarama öncesinde vücuda enjekte edilen sıvıdan kaynaklandığı bildirildi. 

22 yaşındaki genç kızın feci ölümü! Yapılan enjeksiyon sonu oldu - 1. Resim

BÖBREK TAŞI DÖKÜYORMUŞ

Leticia’nın teyzesi olayın ardından yaptığı açıklamada, yeğeninin böbrek taşı döktüğünü ve vücudunun ayrıntılı görüntülerinin çekilebilmesi için BT taramasından (ilaçlı tomografi) geçtiğini anlattı. 

Genç kızın ölümünün ardından Alto Vale Bölge Hastanesi yaptığı açıklamada, "Kaybımızdan dolayı üzüntü duyuyoruz ve aileyle dayanışma içindeyiz" dedi. Hastane yetkilileri, "Etik, şeffaflık ve sağlık güvenliğine olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek için bu fırsatı değerlendiriyoruz ve tüm prosedürlerin önerilen klinik protokollere uygun olarak yürütüldüğünü vurguluyoruz" ifadelerinde bulundu. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Leman Sam sahnede patladı! CHP'li belediyeye sert çıktı: "Hayatımda böyle bir şey görmedim"Doğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüzlerce turist aynı belirtilerle aniden yere yığıldı! Nedeni belli oldu - DünyaYüzlerce turist aynı belirtilerle aniden yere yığıldı!İsrail basını itiraf etti: Ankara Akdeniz’de oyunu bitiriyor, Esad’ın gidişi bile böyle sarsmamıştı - Dünya"Esad’ın gidişi bile böyle sarsmamıştı"Bir ülke kapılarını turistlere açtı! Tarihin en büyük turizm kampanyası: Ücretsiz uçak bileti dağıtacak - DünyaBir ülke kapılarını turistlere açtı! Ücretsiz uçak bileti dağıtacakHindistan'da katliam gibi kaza! Kamyon hacı adaylarını taşıyan traktöre çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaKatliam gibi kaza! Kamyon hacı adaylarını taşıyan traktöre çarptıİngiltere'de feci kaza! Helikopter tarlaya çakıldı - DünyaFeci kaza! Helikopter tarlaya çakıldıİsveç’te güvenlik fiyaskosu! Türkiye dosyaları havalimanı tuvaletinde unutuldu - Dünya'Türkiye' dosyaları tuvalette bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...