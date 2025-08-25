22 yaşındaki genç kızın feci ölümü! Yapılan enjeksiyon sonu oldu

Olay Brezilya’daki Alto Valle Bölge Hastanesi'nde yaşandı. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Paul, ilaçlı tomografi sırasında alerjik reaksiyon geçirmesi sonucu entübe edildi.

VÜCUDA ENJEKTE EDİLEN SIVIDAN KAYNAKLANIYOR

24 saatten kısa bir süre içinde hayatını kaybeden genç kızın geçirdiği şokun tarama öncesinde vücuda enjekte edilen sıvıdan kaynaklandığı bildirildi.

BÖBREK TAŞI DÖKÜYORMUŞ

Leticia’nın teyzesi olayın ardından yaptığı açıklamada, yeğeninin böbrek taşı döktüğünü ve vücudunun ayrıntılı görüntülerinin çekilebilmesi için BT taramasından (ilaçlı tomografi) geçtiğini anlattı.

Genç kızın ölümünün ardından Alto Vale Bölge Hastanesi yaptığı açıklamada, "Kaybımızdan dolayı üzüntü duyuyoruz ve aileyle dayanışma içindeyiz" dedi. Hastane yetkilileri, "Etik, şeffaflık ve sağlık güvenliğine olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek için bu fırsatı değerlendiriyoruz ve tüm prosedürlerin önerilen klinik protokollere uygun olarak yürütüldüğünü vurguluyoruz" ifadelerinde bulundu.