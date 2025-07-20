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280 yolcu taşıyan gemide can pazarı! Alevlerden canlarını kurtarmak için denize atladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Endonezya, Gemi Yangını, Can Kaybı, Kurtarma, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Endonezya'da 280 yolcu taşıyan gemide yangın çıktı. 3 kişinin öldüğü faciada yolcular 3 kişinin öldüğü faciada yolcular canlarını kurtarmak için denize atladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Endonezya'da KM Barcelona 5 adlı yolcu gemisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

BARCELONA 5 GEMİSİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Bölgedeki Afet Yönetimi ve Zarar Azaltma Ajansı'nın acil müdahale ekibi lideri Dani Repi, ülkenin kuzeyindeki Kuzey Sulawesi bölgesinde bulunan Manado şehrinin yakınlarında seyreden KM Barcelona 5 gemisinden yerel saatle 13.00 sıralarında dumanlar yükseldiğinin fark edildiğini söyledi.

3 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Arama-Kurtarma Ofisi yetkilisi Veri Ariyanto ise, "Yaklaşık 280 yolcunun bulunduğu geminin karıştığı kazada 3 yolcu hayatını kaybetti, 150 yolcu ise kurtarma ekipleri ve balıkçı teknelerinin ortak uğraşları sonucunda güvenli bir şekilde kurtarıldı" dedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HALA SÜRÜYOR

Arianto, ayrıca 2 kurtarma gemisinin ve şişme botların yanı sıra bölgedeki diğer teknelerin de kurtarmalarda görev aldığını, kurtarma çalışmaların hala sürdüğünü ve yangının sebebine ilişkin incelemelerin başlatılacağını aktardı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yolcuların yangından kaçmak için suya atladıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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