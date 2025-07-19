Turist teknesinde facia! Alabora olan teknede onlarca kişi öldü

Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde fırtına nedeniyle turist teknesi alabora oldu. Onlarca kişinin cesedine ulaşıldığı teknede 14 yaşındaki çocuk saatler sonra kurtarıldı.

Vietnam'da cumartesi öğleden sonra bir gezi sırasında turistleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Faciada en az 34 kişi hayatını kaybetti.

FIRTINA NEDENİYLE TURİST TEKNESİ ALABORA OLDU

Vietnamlı 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan Wonder Sea teknesi adlı tekne ziyaretçilerin popüler uğrak noktalarından biri olan Ha Long Körfezi'nde tur yapıyordu. Tekne, şiddetli rüzgarlar nedeniyle alabora oldu.

AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı "Ayak parmağı büyüklüğünde dolu taneleri, şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve şimşekler vardı" dedi.

ÇOĞU ÇOCUK EN AZ 34 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA KAYIP

Teknenin GPS sinyali kaybolurken, donanma, sınır muhafızları, polis ve liman yetkililerinin yanı sıra 27 bot ve iki kurtarma botunun olay yerine sevk edildi.

Yerel haber sitesi VNExpress'in yayımladığı habere göre en yaşlı yolcunun yaşı 53, en genç yolcunun ise henüz 3 yaşında olduğu teknede ilk belirlemelere göre en az 34 kişi öldü. 11 kişi ise sağ salim kurtarıldı. VNExpress'in haberine göre, şu ana kadar bulunan cesetlerden en az sekizi çocuk.

20'den fazla çocuğun bulunduğu teknede 10 yaşında bir çocuk çok sayıda yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SAATLERCE TEKNENİN ALTINDA MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTULDU

14 yaşında bir çocuk ise geminin batık kabininde dört saat mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. Ailesiyle birlikte seyahat eden çocuk, "Derin bir nefes aldım... Daldım, sonra yüzdüm. Hatta yardım için bağırdım, sonra bir tekne beni yukarı çekti" dedi.

Çok sayıda kayıp kişiyi bulmak için kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Ha Long Körfezi, yaklaşık 1.600 kireçtaşı ada ve adacığından oluşan popüler bir turistik nokta ve UNESCO dünya mirası alanıdır. Bölgeye tropikal bir fırtına da yaklaşıyor. Ulusal hava durumu tahminlerine göre, Wipha fırtınasının önümüzdeki hafta Ha Long Körfezi kıyıları da dahil olmak üzere Vietnam'ın kuzey bölgesini vurması bekleniyor.