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Çeşme’de tekne keyfi: Acun Ilıcalı’ya ‘Erdoğan’ benzetmesi sosyal medyada olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı, Çeşme, Tekne, Erdoğan, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship ekibi Hull City’nin başkanı Acun Ilıcalı, Çeşme Ayayorgi Koyu’nda sürat teknesinde görüntülendi. Tatil yapan ünlü televizyoncu hayranlarıyla buluşup fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ardından teknesine binen ünlü isme bir hayranının “Yolun açık olsun, yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun” benzetmesi sosyal medyaya damga vurdu.

Hull City’nin sahibi, sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarını Türkiye’de ağırlıyor. Geçtiğimiz günlerde konuklarına İstanbul’da unutulmaz anlar yaşatan Ilıcalı, rotayı Ege’ye çevirdi.

SÜRAT TEKNESİYLE KONUKLARINI GEZDİRDİ

Tatil beldesi Çeşme’de taraftarlarla güneşin ve denizin tadını çıkaran Ilıcalı, konuklarını sürat teknesiyle gezdirmeyi ihmal etmedi. Çeşme Ayayorgi Koyu’ndaki keyifli anlar anlar kameralara yansıdı.

Çeşme’de tekne keyfi: Acun Ilıcalı’ya ‘Erdoğan’ benzetmesi sosyal medyada olay oldu - 1. Resim

“YOLUN RECEP TAYYİP ERDOĞAN GİBİ OLSUN”

Ilıcalı sürat teknesinde beraberindekilerle eğlenceli dakikalar yaşarken, bir hayranının kamerası tarafından görüntülendi. Ilıcalı sürat teknesiyle ilerlediği sırada takipçisi “Allah senden razı olsun. Yolun açık olsun, yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun” ifadelerini kullandı. 

Çeşme’de tekne keyfi: Acun Ilıcalı’ya ‘Erdoğan’ benzetmesi sosyal medyada olay oldu - 2. Resim

Ilıcalı’ya yapılan benzetme ve söz konusu video kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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