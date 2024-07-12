302 milyon dolarlık fiyasko! ABD, Gazze için kurulan 'yüzer liman'ı tamamen kaldırılıyor

ABD yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail zulmünün devam ettiği Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderebilmek için yüzer liman inşa etti. Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başladı.

Liman, göreve başladığı günden bu yana tartışmalarla gündeme geldi. Limanın bir parçası sürüklenerek karaya oturdu, yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alındı. Tüm bu süreçlerin ardından ABD'den yeni bir açıklama geldi.

LİMAN TAMAMEN KALDIRILIYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'ye yardım ulaştırmak için artık yüzer limana ihtiyaç duyulmadığını, bunun için limanın tamamen kaldırılacağını söyledi.

Kesin kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanacağını belirten Sullivan, "Ancak kısa süre içerisinde iskele operasyonlarını tamamen durduracağımızı bekliyorum" dedi.

Sullivan, Gazze'deki sorunun 'artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak' olduğunu savunarak "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, bu yardımları içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu" diye konuştu.