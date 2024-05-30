ABD, Gazze'ye yardımlar için inşa etmişti! 320 milyon dolarlık 'yüzer iskele' sadece 11 gün faaliyette kaldı

ABD'nin Gazze'ye gönderilen insani yardımların daha hızlı ulaşabilmesi için 320 milyon dolara inşa ettiği 'yüzer iskele' 23 günlük ömründe sadece 11 gün faaliyette kalabildi. Dalgalar nedeniyle dağılan ve birçok problem yaşanan iskeleden Gazze'ye ulaşan insani yardımlar askıya alındı.

ABD'nin, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne gönderilecek insani yardımların daha hızlı ulaşabilmesi için 320 milyon dolara yaptırdığı ve 17 Mayıs'ta faaliyete giren geçici yüzer iskele, 3 haftalık ömründe bir dizi 'fiyasko' yaşadıktan sonra askıya alındı.

Gazze'de ABD'nin yüzer iskelesine destek veren 4 gemi, 25 Mayıs'ta akıntıya kapıldı. Geçici iskelenin yapısını dengelemesi gereken bu gemilerden sadece birisi kurtarılabilirken, geriye kalan üç gemi ise İsrail'de kıyıya vurdu.

BİR HAFTALIK TAMİR SÜRECİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu gelişmeler üzerine geçici iskelenin işlevselliğini koruduğunu açıkladı ancak sonrasında yaptığı açıklamada geçici iskelenin olumsuz hava koşulları ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle hasar gördüğünü, iskelenin 'sökülerek' götürüleceğini ve tamirinin 1 haftadan uzun süreceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, 28 Mayıs'taki açıklamasında, "İskele, Gazze halkına yardım ulaştırılmasında değerli olduğunu kanıtladı. İskele onarımı tamamlandıktan sonra amacımız yapının yeniden Gazze kıyısına getirilmesi. Böylece en çok ihtiyaç duyulan insani yardımlar yeniden iskeleden yapılabilecek" dedi.

SADECE 11 GÜN FAALİYETTE KALDI

Pentagon verilerine göre, iskelenin faaliyete başladığı 17 Mayıs'tan bu yana 1000 tondan fazla insani yardım Gazze'ye ulaştı ve geçici iskele 23 günlük ömründe toplam 11 gün faaliyette kaldı.

İSRAİL, GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ULAŞMASINI İSTEMİYOR

Uzmanlara göre, daha önce hava yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştıran ABD, yüksek maliyet nedeniyle bundan vazgeçti ve yardımların daha az maliyetli deniz yoluyla taşınmasını istedi.

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü düşünce kuruluşunda yerleşik olmayan akademisyen olarak görev yapan Geoffrey Aronson, İsrail'in Gazze'ye ulaşan insani yardımı ihtiyaç duyulan seviyelere çıkarmak istemediğine işaret etti ve ABD'nin yüzer iskeleyi inşa amacı hakkında, "ABD hükümeti, bugüne kadar başaramadığı gerçek sorunlara odaklanmak yerine ABD çıkar ve bağlılığını gösteren ve yüksek miktarlarda paraya mal olan bir sembol oluşturmaya çalıştı" dedi.