33 sene sonra kayıp çocuğu bulma ümidi! DNA sonuçları bekleniyor...

1991’de Yunan adasında evin arka bahçesinde oynarken kaybolan 21 aylık İngiliz bebek Ben Needham ile aynı tarihlerde evlatlık alındığı söylenen Danimarkalı adamın aynı kişi olabileceği düşünülüyor.

Yunanistan’ın Kos adasında 33 yıl önce 1991’de anneannesinin evinin arka bahçesinde oynarken kaybolan 21 aylık İngiliz bebek Ben Needham için umutlar tekrar yeşerdi. İngiliz ve Yunan polisinin yıllarca aradığı Needham için 300’den fazla ihbarda bulunulmuş, çocuğun ailesi tarafından terk edildiği ya da bir çete tarafından kaçırıldığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Aile, küçük çocukla aynı tarihlerde kaybolan Danimarkalı bir adamdan gelecek DNA sonuçlarını bekliyor. Danimarkalı adam, 25 yıl önce pazara gittiğini ve birinin kendisine “Ben” ismiyle seslendiğini, daha sonra da bir karavanda tutulduğunu hatırladığını söylüyor. Danimarkalı adam, büyükanne ve büyükbabasının kendisine adadan evlatlık alındığını söylediğini iddia ediyor.

DEFALARCA AYNI ŞEYİ YAŞADI

Ben’in 51 yaşındaki annesi Kerry Needham ise benzer bir durumu defalarca yaşadığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirterek, fazla umutlanmak istemediğini söyledi. Ben’in annesi The Mirror’a “Bu adam gerçek ailesini arıyor ve Danimarka polisine DNA’sının bir örneğini verdi, İngiliz polisi de Ben’inkiyle karşılaştırma yapmak için Interpol aracılığıyla bu örneği almaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda Ben Needham’ın “çok büyük ihtimalle” bir inşaat kepçesinin altında kalarak öldüğü açıklanmış, polis de yapılan kazılarda kaybolduğu sırada çocuğun yanında olan “çok önemli bir eşyanın” bulunduğunu belirterek soruşturmanın kapatıldığını duyurmuştu. Oxford’daki adli tıp uzmanları ise ayrışmış kandan elde edilen zayıf bir DNA profili bulmuş ama pozitif eşleşme sağlanmamıştı.