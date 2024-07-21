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Türkiye'nin en yüksek noktasına çıkmak isterken kayıplara karıştılar! Çok sayıda ekip peşlerine düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Türkiye'nin en yüksek noktasına tırmanmak isteyen 3 dağcı felaketi yaşadı. Tam zirveye varacakken aniden bastıran tipi yollarından etti. İçlerinden biri ayağı kırık olarak kurtarılırken diğer ikisi kayıplara karıştı. Çok sayıda kurtarma ekibinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor...

Ağrı Dağı'na tırmanan 3 dağcı hava muhalefeti nedeniyle kayboldu. UMKE ve AFAD ekipleri dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı. Kayıp dağcılardan birinin, zirve tırmanışına devam eden rehberler tarafından indirildiği ve ayağının kırık olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en yüksek noktasına çıkmak isterken kayıplara karıştılar! Çok sayıda ekip peşlerine düştü - 1. Resim

Kaybolan iki dağcıyı kurtarmaya giden rehber Resul Civaş ve 2 arkadaşı da, 5 bin metreye çıkarak arama çalışmaları yaparken iki defa yıldırım düşmesi tehlikesiyle karşılaştı. Dün soğuk, sis ve fırtına nedeniyle kamp alanına dönen ekip bugün arama çalışmalarına devam etti. 

Türkiye'nin en yüksek noktasına çıkmak isterken kayıplara karıştılar! Çok sayıda ekip peşlerine düştü - 1. Resim

Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

Ekiplerin, biri kadın 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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