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35 milyon dolarlık uçaklar havaya uçtu! Kırım’daki Rus üssü yerle bir edildi

Kaynak: Dış Haberler
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35 milyon dolarlık uçaklar havaya uçtu! Kırım’daki Rus üssü yerle bir edildi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna, Rusya’nın Kırım’daki en stratejik askeri noktalarından biri olan Saky hava üssüne çok sayıda İHA ile saldırdı! Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), operasyonda en az 5 savaş uçağının vurulduğunu, 35 ila 50 milyon dolar değerindeki Su-30SM tipi jetin tamamen imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), gece boyunca Kırım’daki Saky askeri havaalanına yönelik geniş çaplı bir İHA saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. 

35 milyon dolarlık uçaklar havaya uçtu! Kırım’daki Rus üssü yerle bir edildi - 1. Resim

SALDIRIDA RUS HAVA KUVVETLERİ'NE AİT EN AZ BEŞ SAVAŞ UÇAĞI VURULDU 

SBU tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda bir Su-30SM tipi savaş uçağının tamamen imha edildiği, bir diğerinin ise hasar aldığı ileri sürüldü.

Ayrıca üç Su-24 bombardıman uçağının da isabet aldığı ifade edildi. 

İddialara göre havaalanında bulunan bir havacılık silah deposun da zarar gördü.

"İşgalciler, topraklarımızda asla güvende olmayacaklarını unutmamalı" ifadelerine yer veren SBU, operasyonun Karadeniz bölgesinde Rus askeri kapasitesine ağır darbe vurduğunu açıkladı. Açıklamada, yalnızca bir Su-30SM uçağının maliyetinin 35 ila 50 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

MOSKOVA'DAN MİSİLLEME: HİPERSONİK KİNJAL FÜZELERİ DEVREDE

Rusya Savunma Bakanlığı da aynı gün Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Ukrayna’daki askeri havaalanı altyapısına, hipersonik Kinjal füzeleri ve insansız hava araçlarıyla grup halinde saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı hedeflerine ulaştı, belirlenen tüm noktalar başarıyla vuruldu" denildi. Ayrıca son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 120 İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği iddia edildi.

Kaynak: Dış Haberler

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