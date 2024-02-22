44 gün iktidarda kalan Liz Truss'tan 'derin devlet' çıkışı

Yalnızca 44 gün iktidarda kalan eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, ABD'de radikal sağcıların düzenlediği konferansta, iktidardayken planlarının 'derin devlet' tarafından engellendiğini iddia etti.

ABD'nin Maryland eyaletinde radikal sağcıların çarşamba günü düzenlediği Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (Conservative Political Action Conference -CPAC) konuşan eski Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss, 44 günlük görev süresi boyunca 'derin devletle' mücadele ettiğini söyledi.

'BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILAŞTIM'

Truss, eski Brexit Partisi lideri Nigel Farage'la katıldığı konferansta, iktidardayken yapmak istediği değişikliklerin engellendiğini ileri sürerek, "Müesses nizamın büyük tepkisiyle karşılaştım. Bunun çoğu aslında devletin içinden geliyordu" dedi. Eski lider sözlerine şöyle devam etti:

"Britanya'da eskiden politikacıların elinde olan güç aslında son 30 yılda quangolara, bürokratlara ve hukukçulara geçti. Böylece demokratik olarak seçilmiş bir hükümetin politikaları hayata geçiremediğini görüyorsunuz."

'HER ŞEYİ ONLAR YÖNETİYOR'

"Quango" terimini açıklaması istendiğindeyse Truss, "Quango, yarı sivil toplum kuruluşudur. Amerika'da buna idari devlet ya da derin devlet diyorsunuz. Britanya'da 500'den fazla quango var ve her şeyi onlar yönetiyor" dedi.

Muhafazakar Partili eski lider, derin devletin parçası olarak Çevre Ajansı, Bütçe Sorumluluk Ofisi, BK Merkez Bankası ve Yargı Atama Komisyonu'nu gösterdi ve şunları söyledi:

"Statükonun değişmesini istemeyen bir grup var çünkü bu durumdan epey memnunlar. Britanya'daki ortalama yurttaşın beklentilerini gerçekten umursamıyorlar, bir şeylerin değişmesini ve bu gücün ellerinden alınmasını istemiyorlar."

NE OLMUŞTU?

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla vergi indirimleri vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından İngiliz hükûmeti, 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükûmet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan hatalar için özür dilemesine karşın Truss'ın görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

Art arda siyasi çalkantıların yaşandığı İngiltere'de, Başbakan Truss 5 Eylül'de göreve geldikten 44 gün sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine yeniden başlayan parti içi seçimleri kazanan Rishi Sunak, 25 Ekim'de başbakan olarak göreve başlamıştı.