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50 bin Müslümanı katleden Rıfat Esad öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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50 bin Müslümanı katleden Rıfat Esad öldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Çarşamba günü, 1982 yılında 50 bin Müslümanı katleden Rıfat Esad bugün Lazkiye'de öldü.

Beşar Esad'ın 'Hama Kasabı' lakaplı amcası Rıfat Esad, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanmıştı.

1 Mayıs Çarşamba günü, 1982 yılında 50 bin Müslümanı katleden Rıfat Esad'ın Suriye'nin önemli liman kentlerinden biri olan Lazkiye'de öldüğü bildirildi.

HAMA KASABI

Kentteki ayaklanmayı bastırma biçimi nedeniyle "Hama Kasabı" olarak bilinen Rıfat Esad, ayaklanmayı bastırmak için binlerce kişiyi öldürmekle suçlanan birliklere komuta ediyordu. Esad Hama'daki ölümlerin sorumluluğunu reddetti.

Aralık 2013'te İsviçre Başsavcılığı Rıfat Esad hakkında evrensel yargı yetkisi ve savaş suçlarının zaman aşımına uğramaması ilkesi çerçevesinde bir savaş suçu soruşturması başlattı. Polis, soruşturma başlatıldığında Esad'ın İsviçre topraklarında olduğunu tespit etmişti. Çok sayıda mağdur cezai soruşturmanın bir parçası olarak şikâyette bulunmuştu.

Yıllarca sürgünde yaşamış ve yeğeni Esad'ın izniyle Suriye'ye dönmüştü. Rıfat Esad ise 1980'li yılların ortalarından bu yana, dönemin Suriye Devlet Başkanı olan babası Hafız Esad'ı devirmeye çalışmakla suçlandıktan sonra, çoğu Fransa'da olmak üzere sürgünde yaşadı. Rıfat Esad, 30 yılı aşkın sürgün hayatının ardından, Fransa'da Suriye devlet fonlarını yasadışı olarak kullanmaktan suçlu bulunup 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, yeğeni Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın izniyle 2021 yılında Suriye'ye döndü.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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