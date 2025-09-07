51 yıl önce kaybettiği cüzdanı 'tuvalette' buldu, içinden çıkanlar şaşırttı
Kanada'da bir lisenin tuvaletinde yapılan tadilat, bir öğrencinin 51 yıl önce kaybettiği cüzdanı gün yüzüne çıkardı. Okulun hademesi, şu anda 67 yaşında olan Tom Schopf'a ulaşarak cüzdanı teslim etti.
Kanada’da bir lisenin tuvaletlerinde yapılan tadilat sırasında, duvarların arkasına sıkışmış eski bir cüzdan bulundu. Görevliler tarafından incelenen cüzdanın, 1974 yılında okulda eğitim gören 17 yaşındaki Tom Schopf’a ait olduğu ortaya çıktı.
SAHİBİ ÖĞRENDİ, HAREKETE GEÇTİ
Okulun hademesi, buldukları cüzdanın içeriğini görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve hemen sahibini bulmak için harekete geçtiklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden araştırma yapan hademe, günümüzde 67 yaşında olan Tom Schopf’a ulaşmayı başardı.
CÜZDANDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
Cüzdanın içinden Schopf’a ait öğrenci kimliği, ehliyet, Sosyal Güvenlik kartı, aile ve arkadaşlarının fotoğrafları, bir Eurail geçiş kartı, bir damıtımevi fiyat listesi ve sadece 35 sent değerindeki eski bir hokey bileti çıktı.
İlk başta bu durumu şaka zanneden Schopf, okula gidip yıllar önce kaybettiği cüzdanını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yarım asır sonra geçmişe ait kişisel eşyalarına kavuşan Schopf, duygusal anlar yaşadı.