51 yıl önce kaybettiği cüzdanı 'tuvalette' buldu, içinden çıkanlar şaşırttı

Kanada’da bir lisenin tuvaletlerinde yapılan tadilat sırasında, duvarların arkasına sıkışmış eski bir cüzdan bulundu. Görevliler tarafından incelenen cüzdanın, 1974 yılında okulda eğitim gören 17 yaşındaki Tom Schopf’a ait olduğu ortaya çıktı.

SAHİBİ ÖĞRENDİ, HAREKETE GEÇTİ

Okulun hademesi, buldukları cüzdanın içeriğini görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve hemen sahibini bulmak için harekete geçtiklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden araştırma yapan hademe, günümüzde 67 yaşında olan Tom Schopf’a ulaşmayı başardı.

İlgili Haber Alışverişe giderken euro dolu cüzdan buldular, yaptıkları hareket yürek ısıttı

CÜZDANDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Cüzdanın içinden Schopf’a ait öğrenci kimliği, ehliyet, Sosyal Güvenlik kartı, aile ve arkadaşlarının fotoğrafları, bir Eurail geçiş kartı, bir damıtımevi fiyat listesi ve sadece 35 sent değerindeki eski bir hokey bileti çıktı.

İlk başta bu durumu şaka zanneden Schopf, okula gidip yıllar önce kaybettiği cüzdanını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yarım asır sonra geçmişe ait kişisel eşyalarına kavuşan Schopf, duygusal anlar yaşadı.