Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail medyasının en önemli yayın organlarından Haaretz gazetesi, Orta Doğu’da süregelen savaşları irdeleyen ilgili bir yazı kaleme aldı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu’da hiçbir zaman barış sağlanamadığı ifadelerine yer verilen yazıda, Osmanlı Devleti’nin öneminden de bahsedildi. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi ulusal devletlerini kuran milletlerin, azınlık haklarını görmezden gelip, halkları asimile ederek zulüm uyguladıkları belirtildi.

Analizde, Osmanlı Devleti’nin coğrafyaya hakim olduğu yüzyıllar boyunca, egemenliği altında bulunan tüm halklara barışçıl ve hoşgörülü yaklaştığını, bütün etnik kökenlere eşit mesafede durarak herkes için refah ve adalet sağladığına vurgu yapıldı.



BİRLEŞTİRİCİ GÜÇTÜ

Yazıya göre; Yahudi ırkının geleceği de, Osmanlının dağılmasından sonra kötü yönde değişti. Osmanlı Devleti’ne karşı özellikle Batı medyasında yürütülen karalama çalışmalarına bir cevap niteliğinde olan yazı, Osmanlı Devleti’nin dağılmasının, bütün Avrupa ve Orta Doğu barışına karşı en büyük darbe olduğunu belirterek, böylesi bir birleştirici güç olmaksızın, coğrafyanın geleceğinin savaşa mahkûm olacağı görüşüne de yer verdi.