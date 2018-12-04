Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tulkerm kentinin batısındaki mahalleye baskın düzenleyen İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Sağlık kaynakları, müdahale sırasında başından gerçek mermiyle yaralanan 18 yaşındaki Muhammed Husam Habali'nin hastaneye getirildiği ilk dakikalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail askerleri sık sık aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.