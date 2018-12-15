Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce emekli maaşlarındaki kesintiyi protesto etmek için başbakanlık binasına yürüdü. Yunanistan’ın dört bir yanından binlerce emekli Atina’da toplandı. Maaşlarının iade edilmesi için çağrı yapan emekliler pankart açarak maaşlarının geri ödenmesi için slogan attı.