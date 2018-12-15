Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce emekli maaşlarındaki kesintiyi protesto etmek için başbakanlık binasına yürüdü. Yunanistan’ın dört bir yanından binlerce emekli Atina’da toplandı. Maaşlarının iade edilmesi için çağrı yapan emekliler pankart açarak maaşlarının geri ödenmesi için slogan attı.
Yunanistan’da emeklilerden maaş protestosu
15.12.2018 - 23:07 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’da binlerce emekli maaşlarındaki kesintilerin iade edilmesi için protesto düzenledi.
Etiketler : Yunanistan,haberler,
593632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/593632.aspx
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