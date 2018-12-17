Castaner, başkent Paris'in Nanterre banliyösüne yaptığı ziyaret  sırasında sarı yeleklilerin gösterileri hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı yeleklilerin ülke genelinde yollarda yaptıkları blokaj  eylemlerinin sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Castaner, "Gösterilerin  başlangıcından bu yana 8 kişi hayatını kaybetti. Son 30 yılda bu kadar insanın  öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Açık söylüyorum. Yeter artık."  dedi.

Castaner, blokaj eylemi yapılan yolların açılması için geçen hafta  başlayan çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Yolları engelleyerek ülkenin  ekonomisini felç etmeye devam edemeyiz." diye konuştu. Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını  yetersiz bularak geçen cumartesi bir kez daha sokaklara dökülmüştü.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine  tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik  öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en  şiddetli protestosu haline geldi.Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal  bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik  koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanında ülkede hayatlarını yakından  ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla  halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin  341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda geçen hafta yaptığı  açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla  aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin, çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini  istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık  kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.