Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın Toronto kentindeki bir otobanda seyreden bir otomobilin camına önünde yol alan bir araçtan büyük bir kontrplak levha düştü. İki kişinin bulunduğu otomobilin ön camı paramparça oldu. Hafif yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken otobandaki trafikte aksaklıklar yaşandı. Olaydan sonra polis taşınan tüm malzemelerin sarılı ve düzgün bir şekilde korunmasını sağlamak için sürücülere yeniden uyarıda bulundu.