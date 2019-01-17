Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bogota'da General Santander Polis Okulu’na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 8 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.