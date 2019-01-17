Bogota'da General Santander Polis Okulu’na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 8 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da patlama: Ölüler ve yaralılar var
17.01.2019 - 19:51 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis okuluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Etiketler : Kolombiya,
598785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/598785.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER