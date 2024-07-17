6 yaşındaki oğlunu baltayla katledip, alışveriş merkezine gitti

İsrail'de bir anne önce evindeki evcil hayvanları ardından 6 yaşındaki oğlunu baltayla katletti. Korkunç cinayetin ardından alışveriş merkezine giden kadın kanlar içinde meditasyon yaptı. Güvenlik görevlisine de saldıran kadının gülerek poz vermesi dikkat çekti.

İsrail, gündemi sarsan bu cinayeti konuşuyor. Tüyler ürperten olay Herzliya bölgesinde yaşandı. Güvenlik gerekçesi nedeniyle adı açıklanmayan bir anne 6 yaşındaki oğlunu Galil Yam mahallesinde baltayla öldürdü, kadının aynı zamanda evde bulunan evcil hayvanları da katlettiği bildirildi.

İsrail basını, kadının eşinin ise Gazze'de yedek asker olduğunu yazdı. Görgü tanıkları ise aile içi şiddet olaylarının var olduğunu ancak bu kadarını beklemediklerini kaydetti.

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YERE ÇÖKÜP MEDİTASYON YAPTI

Olay yerinde çekilen görüntülerde ise kadının saldırı sonrası bir alışveriş merkezinde baltayla kanlar içinde yürüdüğü daha sonra ise yere oturarak meditasyon yaptığı görüldü.

DİKKAT ÇEKEN HAMAS DETAYI

Kadının 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına maruz kaldığı öne sürülürken İsrailli yetkililer bu iddiaları yalanladı. Herzliya Belediye Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Polis ve psikologların kadınla iletişime geçerek sakinleştirdiğini" ifade etti.

Bölgede yaşayan ve kadını gören Raz ismindeki bir İsrailli ise şöyle dedi:

Gerçekten şaşkına döndüm. Polis ekipleri sokağımıza doluşunca korktum. Komşunun çocuğunu ve köpeğini vahşice öldürdüğünü öğrendim. Burnumuzun dibinde yaşanan bir olay, dehşete düştüm