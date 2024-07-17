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154 kiloluk kadından kan donduran cinayet: Oğlunun üstüne oturup öldürdü

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154 kiloluk kadından kan donduran cinayet: Oğlunun üstüne oturup öldürdü

Dünya Haberleri

Amerika'da 154 kiloluk Jennifer Lee Wilson isimli kadın, 10 yaşındaki üvey oğlunun üstüne oturarak öldürdü. Korkunç olayın şahitleri, çocuğun komşularına kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğünü ve daha önce başka komşularına giderek evlatlık edinmeleri için yalvardığını anlattı. 

Korkunç olay ABD'nin Indiana eyaletinde meydana geldi. Mahkeme belgelerine göre, 48 yaşındaki Jennifer Lee Wilson'ın Nisan ayında komşusunun evine kaçmaya çalışan küçük Dakota Levi Stevens'ı öldürdüğü iddia ediliyor. Belgelere göre, Wilson, çocuğun 'kaçmasını' engellemek amacıyla evinin önünde çocuğun üzerine oturmakla suçlanıyor.

Yerel medyanın bildirdiği üzere, ebeveyni bir yandan sosyal görevliyi çağırmaya çalıştı, bu sırada yalnızca 40 kg ağırlığındaki küçük çocuk çığlık attı ve sonunda hareket etmeyi bıraktı.

GÖZ KAPAKLARINI KONTROL ETTİ

Kapı zilindeki kamera kadının, çocuk hareket etmeyi bıraktığında bile onun üstünde oturmaya devam ettiğini ortaya koydu. Bir noktada kadın, çocuğa numara yapıp yapmadığını sordu ancak göz kapaklarının soluk olduğunu fark etti.

"BEŞ DAKİKA BOYUNCA ÜSTÜNDE KALDI"

Polisler olay yerine geldiğinde zavallı çocuk nefes almıyordu. Acil müdahale ekipleri çocuğu kurtarmaya çalışırken Dakota 'gözle görülür şekilde perişan' görünüyordu. Dakota, yerel bir hastaneye götürüldü ve orada iki gün sonra öldüğü açıklandı.

Ölümünden önce Dakota bir komşunun evine gitti ve şiddet gördüğünü söyleyerek kendisini evlat edinmesi için ona yalvardı. Bahsi geçen komşu çocukta gözle görülür herhangi bir yaralanma görmediğini söyledi.

Yerel adli tıp ofisine göre, ölümü oksijen yetersizliği sonucu cinayet olarak değerlendirildi. Üvey annenin yaklaşık beş dakika boyunca onun üstünde olduğu bildirildi. Wilson Cumartesi günü tutuklandı. Suçlu bulunması halinde altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Düzenleyen:  - Dünya
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