Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Venezuela'da kendini "geçici  devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu dün tanıma kararı almasına, Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Guaido kararına tepki gösterdi.  "Dış müdahale çözüm getirmez. Venezuela'da iç savaşa bile neden olabilir" dedi.

AP'nin Brüksel'deki "Venezuela'da durum" başlıklı oturumunda önceki gün Latin  Amerika ülkesindeki gelişmeleri görüşen üyeler, dün karar tasarısını oylamıştı.Oylama sonucunda, "Guaido'yu Venezuela Anayasası'nın 233'üncü maddesi  doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarı 104'e karşı 439 oyla  kabul edilmişti. Tasarıda, "ülkedeki mevcut yönetime insan hakları ihlallerine bir an  önce son verilmesi" çağrısında bulunulmuştu.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü  düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol  açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido,  muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD  olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya,  Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından  tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet  Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler  üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin  süreceğini duyurmuştu.