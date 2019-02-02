Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı kurduğu AB destekli özel ticari mekanizmayı "ümit verici" olarak niteledi.

AB İRAN YAPTIRIMLARINI INSTEX’LE AŞACAK

AB destekli ticari mekanizma Tahran için kesin çözüm değil

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Salihi, başkent Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi'nde devrimin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının kurduğu ve "Instrument in Support of Trade Exchanges" (INSTEX) adını verdikleri mekanizma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mekanizmayı "ümit verici" olarak niteleyen Salihi, "Avrupalılar mali mekanizmayla ilgili bir sorun olduğunu ve bu nedenle bir müddet gecikme yaşanacağını söylediler ancak buna rağmen yeni mali mekanizma ümit vericidir." dedi.

Salihi, mekanizmayla ilgili son adımların ivedilikle atılmasını beklediklerini ifade etti.

Öte yandan aynı etkinlikte bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Ali Laricani de ticari mekanizmaya ilişkin, "Avrupalılar başlattıkları bu girişimi ABD karşısındaki saygınlıklarını korumak için sonuca ulaştırdı. Mekanizma konusunda atılacak somut adımların takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

NÜKLEER ANLAŞMANIN AVRUPALI TARAFLARINDAN AB DESTEKLİ MEKANİZMA

Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te İran'la ticaret için ortak bir ödeme mekanizması ve şirket kurduklarını duyurmuştu. INSTEX'in Fransa'nın başkenti Paris merkezli olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği aktarılmıştı.

Mekanizma, AB'ye ABD Doları kullanmadan İran ile doğrudan ticaret imkanı sağlayacak. AB'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni mekanizmanın İranlı ve Avrupalı uzmanlar arasındaki birkaç aylık görüşmeler sonrasında operasyonel hale geleceği belirtiliyor.

İlk aşamada, ambargo dışı ilaç ve gıda gibi ürünlerini kapsayacak mekanizma, İran'ın petrol ticaretine imkan sağlamayacak. Ambargoya dahil olmasa da finansal ve bankacılık yaptırımları nedeniyle bu malların ticareti mümkün olmuyordu. ABD Doları kullanmadan çalışacak mekanizmanın bankalar ve şirketlere yaptırım tehdidi olmadan çalışma imkanı sağlaması öngörülüyor.