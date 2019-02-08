Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası, ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Hokkaido’da bulunan Sapporo şehrindeki yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, demiryolu işletmecisi Hokkaido Railway Co, saat 12.45 itibariyle 74 tren seferini askıya aldığını açıkladı. Bazı demiryolu mekanizmalarının aşırı soğuk nedeniyle donduğu belirtildi.

Şimdiye kadarki en soğuk gün

Birçok bölgede eksi 20 derecenin altına düşen sıcaklıkları analiz eden Japonya Meteoroloji Ajansı, cumartesi günü Japonya’nın doğusunda kar yağışı beklendiğini açıkladı. Japonya'nın başkenti Tokyo’da ise cumartesi 5 ila 10 santimetre arası kar yağışı öngörülüyor.

Öte yandan, Japonya Meteoroloji Ajansı’nın Sapporo şehri yakınlarında ölçtüğü eksi 24.4 derecelik sıcaklığın, verilerin derlenmeye başlandığı 1957 yılından bu yana Hokkaido bölgesinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri olduğu açıklandı.

Sapporo'nun yaklaşık 200 kilometre doğusundaki Oketo kasabasında sıcaklık cuma günü erken saatlerde eksi 22.7 dereceye düşerken, aynı bölgedeki Rikkeetsu kasabasında termometreler eksi 20.3 dereceyi gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle bölge halkına uyarılar yapıldığı öğrenildi.