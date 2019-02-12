Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela’daki siyasi kriz ülkeyi ikiye böldü. Nicolas Maduro hükümeti ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido yandaşları bugün başkent Karakas’ın farklı noktalarında meydanlara indi. Dış baskılara tepki göstermek üzere başkentteki Morelos Meydanı'nda toplanan Maduro destekçileri, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'e yürüyecek.

ABD’nin desteklediği Juan Guaido yandaşları ise Maduro hükumetinin insani yardımları ülkeye sokması için gösteri düzenlemek üzere Francisco de Miranda Caddesi'nde toplandı. Göstericiler, “Maduro hükumeti halkına yardım etmiyor. İnsani yardıma ihtiyacımız var”, “Hastayım, ilaçlara ihtiyacım var”, “Yaşam haklarımıza saygı duy” yazılı çeşitli pankartlar taşıdı.

Mitingde “Gençlik Günü” kapsamında protestolarda hayatını kaybeden yaklaşık 40 kişi için anma töreni düzenleneceği ve Guaido’nun konuşma yapacağı belirtildi.