Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Vadi Hilve Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail belediyesi tarafından Filistinli Cemal İdkiydik’in Silvan Mahallesi'nde bulunan 2 dairesi ile deposunun yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Cebel El-Mukebbir’de Firyal Ceabis adlı Filistinli kadına ait 130 metrekarelik evin buldozerlerle yıkıldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin yıkım öncesi bölgeyi kuşattığı ve yıkım kararı verilen evlere çıkan yolları kapattığı belirtilen açıklamada, 7 kişinin yaşadığı Ceabis ailesinin evinin yıkım kararının tecilli olmasına rağmen yıkıldığı vurgulandı.

İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TEKİ YIKIMLARI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 bini aşkın evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını aktarıyor.