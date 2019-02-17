Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail mahkemesinin Kudüs’ün doğusunda yaşayan Ebu Asab ailesinin evinin bir Yahudi yerleşimcinin arazisini işgal ettiğine dair karar aldı. Bölgeye giden İsrail polisi, eve baskın düzenleyerek baba Hatem Ebu Asab’ı darp edip gözaltına aldı. Filistinlilere ait olmasına rağmen Gaiplik Yasasınca Yahudilere devredilmesine tepki gösteren Filistinlileri evin sokağına almayan polis, eve ikinci bir baskın düzenleyerek evi boşalttı. 65 yıldır yaşadıkları evi terk etmek zorunda kalan aile üyeleri, kiralarını eksiksiz ödediklerini ve 5 yıl önce aleyhlerine tahliye davası açıldığını açıkladı. İsrail, Gaiplik Yasası çerçevesinde, Filistinlilere ait evleri Yahudi yerleşimcilere devrederek, Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.