Elabe araştırma kuruluşunun yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde  70'i hükümetin ülke çapında düzenlediği "ulusal müzakerelerin" sarı yeleklilerin  eylemlerinin sebebi olan sorunları çözeceğine inanmıyor.

Ankete katılanların yüzde 63’ü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve  hükümetinin, müzakerelerden çıkacak sonuçları dikkate almayacağını ifade etti. 

Sarı yelekliler hareketine destek veren Fransızların oranının yüzde  61, karşı çıkanların yüzde 28 olduğu belirlendi.

Ankette, Fransızların yüzde 52'si alım gücü, yüzde 46'sı vergi ve  yüzde 28'si emeklilik konularında hükümetin çalışmalar yapması gerektiğini  kaydetti.

Sarı yeleklilerin eylemleri devam ederken hükümet ile Fransızlar  arasında 15 Ocak'ta başlayan müzakere toplantıları,  15 Mart Cuma günü sona  erecek.

Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak  başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin  eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi  hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi  gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.