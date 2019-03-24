Washington Post'un, "Trump’ın Golan Tepeleri kararı, Orta Doğu ve  ötesinde ABD diplomasisine zarar verecektir" başlıklı başyazısında, "Trump'ın  perşembe günü ABD'nin, İsrail'in Golan'ı ilhakını tanıyacağını duyurması, Orta  Doğu ve ötesinde ABD diplomasisine zarar vermesinin yanı sıra İsrail'e  karşılıksız bir iyilik olarak addedilebilir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin bölgedeki siyasetinin yarım asırdır Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyinin (BMGK) 242 nolu kararına dayandığı belirtilen yazıda,  "Trump'ın keyfi şekilde Golan'la ilgili Washington'un tutumunu değiştirmesinin  gelecekte Suriye ile İsrail arasında yapılabilecek görüşmeleri imkansız hale  getireceği" kaydedildi.

Başyazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu hükümeti dahil İsrail hükümetleri 'Golan Tepeleri'ne  karşılık barış anlaşması' anlayışını benimsiyorlardı. Şimdi gelecekte yapılacak  bir barış anlaşması neyin üzerinde kurulacak? Trump'ın bu soruyu  değerlendirmediğini düşünüyoruz. Aynı zamanda, örneğin Rusya'nın Kırım'ı ilhakı  gibi ABD'nin, bazı ülkelerin askeri güçle alınmış toprakları ilhak etme  girişimlerini engellemeye yönelik çabaları üzerindeki etkisini de düşünmemiştir.  ABD'nin bu adımı Filistinlilere ait olan Batı Şeria'yı tek taraflı ilhak etme  konusunda ajitasyon yapan İsrail partilerini cesaretlendirecek. Artık emsal  teşkil ettiğine göre ABD'ye bunu da tanıması (Batı Şeria'nın işgali) konusunda  baskı uygulanacak."

Başyazıda, Trump'ın Golan ile ilgili açıklamasının yolsuzluk  suçlamaları ile gündemde olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 9 Nisan'daki  seçimde önemli bir destek olacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki  egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.