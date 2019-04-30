Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki boş bir evde patlayıcı madde içerdiği belirtilen paket ve mühimmat bulunduğu açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Christchurch’ün Phillipstown semtindeki bir evde patlayıcı madde içerikli paket ve mühimmat bulunması nedeniyle bölge kordon altına alındı.

Boş evde "şüpheli eşya" ihbarı alan ve bölgeye intikal eden polis ekipleri, tedbir amaçlı Newcastle, Glasgow ve Harrow sokaklarındaki evleri boşalttı.

Halktan bölgeden uzak durmasını isteyen ve mahalleyi kontrol altına alan polis ekipleri, bulunan paket ve mühimmatın Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Patlayıcı Mühimmat İmha Birimi tarafından güvenli hale getirilmesine kadar bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Olayla ilgili bir kişi yakalandı

Canterbury Polis Müfettişi John Price, söz konusu maddelerle ilgili yakalanan ve gözaltına alınan 33 yaşındaki bir erkeğin polise ifade verdiğini bildirdi.

Bulunan maddelerin kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki kordonun kaldırıldığı duyuruldu.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.