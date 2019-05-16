Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır'a birkaç saatlik bir ziyarette bulunan Al Nahyan'ın Sisi ile görüşmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fuceyra Limanı yakınlarında farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğraması ve Suudi Arabistan'daki petrol pompa istasyonlarına ilişkin saldırı değerlendirildi.

Sisi görüşmede, Körfez bölgesinin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Al Nahyan ise bölge güvenliğini sarsmayı amaçlayan bu tür saldırılara karşı koymanın önemine değindi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan yazılı açıklamada, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih, önceki gün yaptığı açıklamada, doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.