Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin de hakkı bulunan doğal gaz, petrol ve hidrokarbon kaynaklarını tek başına sahiplenmek isteyen Rumlar, bunun için yeni adımlar atmaya devam ediyor. ABD’nin desteğini arkasına alan, İngiltere’nin 121 savaş uçağının adaya konuşlanmasına izin veren Rumlar, şimdi de İsrail ile askeri tatbikata başladı.

Kıbrıs Rum Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs’a kadar sürecek tatbikatın Lefkoşa fır hattı ve Rum Kesimi’ne ait toprakların büyük bir kısmı içerisinde başladığını duyurdu. Tatbikata, Kıbrıs Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) ve İsrail Silahlı Kuvvetleri hava ve kara kuvvetleri unsurları katılıyor. İsrail özel kuvvetler mensubu komandoların da katıldığı tatbikatta, İsrail hava kuvvetlerine ait helikopterlerin de iştirak etmek üzere Baf Hava Üssü’ne geleceği öğrenildi. Rum medyası tatbikata geniş yer verdi.

“SAVUNMA GÜÇLENECEK”

Politis gazetesine konuşan bir Rum kaynak, tatbikatla ilgili olarak “Bu tür tatbikatların herhangi birine mesaj olduğunun düşünülmesi yanlış olur. Bu, herhangi birisi aleyhine olmayan, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesidir. Keza Millî Muhafız Ordusu (RMMO) Mısır, ABD, Fransa, ve benzeri gibi başka ülkelerin silahlı kuvvetleriyle de tatbikatlar icra ediyor” dedi.