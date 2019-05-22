Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın uzun zamandır problem olduğunu öne süren Trump, selefi Barack Obama’nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı “felaket” olarak nitelendirdi. Bu anlaşmayı bitirerek İran’a yaptırımları geri getirdiğini anlatan Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü, ancak İran’la savaşa girmek istemediğini belirtti. Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askerî-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar” cevabını verdi. Trump bir başka soru üzerine “(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar” diye konuştu. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, müzakere taraftarı olduklarını ancak şu anki şartlar altında bunun mümkün olmadığını söyledi. Ruhani “Devlet olarak ABD ve yaptırımlar karşısında direniş ve mücadelede görüş birliğine sahibiz” dedi.