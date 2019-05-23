Amerikan basını, Savunma Bakanlığının Beyaz Saray’a Ortadoğu’ya ilave 10 bin asker gönderilmesine dair bir plan sunacağını iddia etti. Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi.
Beyaz Saray Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor
23.05.2019 - 22:34 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 22:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanlığı, İran’la gerilimin arttığı bir dönemde Ortadoğu’ya ek asker gönderebileceğini açıkladı.
Amerikan basını, Savunma Bakanlığının Beyaz Saray’a Ortadoğu’ya ilave 10 bin asker gönderilmesine dair bir plan sunacağını iddia etti. Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi.
Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı,İran,
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