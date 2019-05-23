Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan basını, Savunma Bakanlığının Beyaz Saray’a Ortadoğu’ya ilave 10 bin asker gönderilmesine dair bir plan sunacağını iddia etti. Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi.

