Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umman Ulusal Taşımacılık Şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, BAE'ye giden otobüsün Dubai'de akşam saatlerinde kaza yaptığı belirtildi.

Otobüsün bir trafik levhasına çarptığı kazada çeşitli uyruklardan 17 kişinin öldüğü, Ummanlı şoför ile bazı yolcuların ise yaralandığı ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarılırken, şirketin Muskat-Dubai arasındaki tüm otobüs seferlerini askıya aldığı kaydedildi.

Öte yandan Umman televizyonunda yer alan haberde, ölenlerden 2'sinin Ummanlı, diğerlerinin Asya ve Avrupa ülkelerinden olduğu belirtildi.