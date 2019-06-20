Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığından temsilciler ile ana ast birlik komutanlarının katılımıyla, Ankara’da başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'dan DAK tatbikatı
20.06.2019 - 17:10 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara'da başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Etiketler : Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan,DAK,
632090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/632090.aspx
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