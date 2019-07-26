Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abbas, sözkonusu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizmanın oluşturulacağını söyledi. Uluslararası topluma "İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinde yaptığı yıkımlar başta olmak üzere Filistin topraklarındaki ihlallerini durdurması için derhal harekete geçme" çağrısı yapan Abbas şunları söyledi: "Bizim halkımız haklarına kavuşmadığı sürece bölgede ve dünyada ne barış ne güvenlik ne de istikrar hâkim olacaktır. Zaman uzasa da kısalsa da iğrenç işgal devleti çökecek ve kadim devletimiz bağımsızlığına kavuşacaktır."