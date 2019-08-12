Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fanatik Yahudilerin cuma günü “Mescid-i Aksa’ya baskın yapacağız” açıklamasının ardından İsrail polisi, bayramda terör estirdi. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin bunun üzerine Arap ve İslam dünyasına “Mescid-i Aksa’ya sahip çıkın” çağrısında bulundu. Çağrının ardından arefe günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan Afrika asıllı yüzlerce Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif’te kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, Harem-i Şerif’te yüz elli bini aşkın Müslümanın bayram namazı kıldığını belirtirken hutbeden sonra el-Meğaribe (Faslılar) kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin fanatik Yahudileri içeri almasına izin vermedi. Yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.



150 BİN KİŞİ NAMAZ KILDI

Filistinliler tekbir getirerek İsrail polisine tepki gösterdi. İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalede bulunurken aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb’in de bulunduğu çok sayıda 61 Filistinliyi yaraladı. Yaralılardan 14’ü hastanelere kaldırıldı. Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etti. Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı’nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.



BİR GENÇ ŞEHİT EDİLDİ

Bu arada İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında İsrail askerleri bir Filistinli genci şehit etti. Sınır çitine yaklaştığı için açılan ateş sonucu 26 yaşındaki Mervan Halid Nasr (26) olay yerinde can verdi. Nasr’ın naaşı, beldedeki Ömer Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



MAHMUD ABBAS:

Filistin halkını topraklarından çıkaramazlar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının hiç kimsenin kendisini topraklarından çıkarmasına ve yerine başkalarının gelmesine müsaade etmeyeceğini söyledi. Abbas “Biz buradayız. Sabırla, direnişle topraklarımızdayız. Kimsenin bizi buradan çıkarmasına, yerimize başkalarının gelmesine ve haklarımızı almasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail polisinin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif’in içinde müdahale etmesini kınadı. Öte yandan Ürdün İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik “açık” ihlallerini kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diplomatik kanallar yoluyla İsrail ihlallerine nota verdiği aktarıldı.