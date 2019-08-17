Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin askeri ataşesi Stepani Begli ile bakanlıkta görüştükten sonra basına açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "Gürcistan ve ABD yakın gelecekte üç yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalayacaktır. ABD'nin bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdiği başarılı politikasını gelecek yıllarda Albay Stefani Begli ve ekibi ile esaslı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu, her şeyden önce bizim savunma yeteneklerimizi artırıyor" dedi.